जयपुर में खूंखार कुत्ते का खौफ: मासूम बच्चे को 10 फीट तक घसीटा, पेट पर गहरे घाव; डरा हुआ है पूरा मोहल्ला

जयपुर: गोपालपुरा बाइपास स्थित गोविंदा कॉलोनी में बीते दिनों दिल दहला देने वाली घटना हुई। घर के बाहर खेल रहे साढ़े तीन साल के मौलिक सोनी नामक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। घर के गेट से बच्चे को करीब 10 फीट खींचकर ले गया।

बता दें कि कॉलोनी के लोगों ने बच्चे को बचाने दौड़े तो कुत्ता छोड़कर भागा। बच्चे के पेट पर दो जगह काटने के निशान हैं। परिजनों का कहना है कि बच्चे के शरीर पर कपड़े ज्यादा होने की वजह से घाव कम हैं।