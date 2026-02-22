Jaipur New Traffic System : जलमहल एयर शो आज, जयपुर की यातायात व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए नया प्लान

1- रामगढ़ मोड़ से जलमहल होते हुए आमेर की ओर जाने वाली सिटी और मिनी बसों का संचालन बंद रहेगा।

2- आमेर तिराहा दिल्ली रोड से आमेर की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को दिल्ली रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।

3- आमेर कस्बे से जलमहल की ओर आने वाले वाहनों को गांधी चौक से आमेर तिराहा की ओर मोड़ा जाएगा।

4- नाहरगढ़ फोर्ट से जलमहल की ओर आने वाले यातायात को जयगढ़ टी-पॉइंट से आमेर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

5- अधिक दबाव की स्थिति में रामगढ़ मोड़ से धोबीघाट दिल्ली रोड की ओर भी यातायात मोड़ा जा सकता है।

6- रामगढ़ मोड़ से कनक घाटी तक मुख्य मार्ग पर सभी प्रकार की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।