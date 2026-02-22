कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती विशेष: जो होगा देखा जाएगा- पाकिस्तान पर नरम नीति के सख्त खिलाफ थे कुलिश जी

‘शुक्र है खुदा का, आखिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव मान लिया और आज रात 8 बजे से सीमा पर तोपों की गर्जना बंद हो गई। ज. याह्या खां का नशा उतरा और जंग जारी रखने की कल की बात को भूल गए। काश! उनके आका अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी अक्ल आ जाती। वे शायद युद्ध विराम से भी बेचैन हैं। स्वाभाविक भी है। अब तक अमरीकी गिद्ध इंसान की लोथड़ों को ही नोंच-नोंच कर मुस्टंडे होते आए हैं। कहीं मौत का साज-बाज बजता है, तो उनकी बांछें खिलने लगती हैं और वे मरघट के आसपास मंडराने लगते हैं, जैसे कि सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की छाती रौंद रहा है। अमरीकियों को अभी तक यह अहसास नहीं हो रहा है कि इधर दिल्ली की ‘काली माई’ नरभक्षकों के मुण्ड मांग रही है और वह छोड़ने वाली नहीं है।’

