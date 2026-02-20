कुलिश जी के लिए लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन मूल्य था

वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब प्रेस स्वतंत्र और निर्भीक हो। कुलिश जी ने अपने जीवन में इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। एक प्रसिद्ध वाकया है जब वे 'राष्ट्रदूत' में कार्य कर रहे थे। उस समय जयपुर में एक समारोह के दौरान सामंती सरदारों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (मंत्रियों) से अधिक सम्मान और ऊंचा स्थान दिया गया। कुलिश जी को यह बात लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ लगी। उन्होंने माना कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, पुराने सामंतों का नहीं। जब उन्होंने इसके विरोध में खबर लिखी और उन पर इसे दबाने का दबाव डाला गया, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय नौकरी छोड़ना उचित समझा। यह घटना बताती है कि वे लोकतंत्र में 'जनमत' के सम्मान को लेकर कितने कठोर और स्पष्ट थे।