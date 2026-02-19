GDP vs Human Development: मानव कल्याण हो भारत की उन्नति का मूल आधार

नवीकरणीय ऊर्जा नई उद्योग संभावनाएं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। परंतु यह भी आवश्यक है कि तकनीक सबके लिए उपलब्ध हो, क्योंकि यदि डिजिटल असमानता बढ़ी तो समाज में नए प्रकार की विषमताएं जन्म लेंगी। इसलिए कौशल विकास और डिजिटल पहुंच का विस्तार विकास की सफलता के लिए अनिवार्य है। जैसे-जैसे भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि विकास आखिर किसके लिए और किस उद्देश्य से हो रहा है। यदि विकास का परिणाम स्वच्छ शहर, स्वस्थ नागरिक, सशक्त श्रमिक और सुरक्षित पर्यावरण के रूप में सामने आता है, तभी उसे सच्ची प्रगति कहा जा सकता है। लेकिन यदि इसके साथ असमानता, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है, तो विकास की दिशा पर पुनर्विचार करना जरूरी हो जाता है।