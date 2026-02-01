Crisis of Dialogue: सार्वजनिक जीवन में संवाद की मर्यादा खत्म न होने दें

संवाद की मर्यादा को पुनर्स्थापित करना असंभव नहीं है, बशर्ते हम इसे एक साझा जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है- असहमति को सहज रूप से स्वीकार करना। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विचारों की विविधता स्वाभाविक है। मतभेद विघटन का संकेत नहीं, बल्कि बौद्धिक सक्रियता का प्रमाण हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि सामने वाले की राय हमसे भिन्न हो सकती है और फिर भी उसका सम्मान किया जाना चाहिए, तब संवाद स्वस्थ दिशा में बढ़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है- भाषा की शालीनता। सार्वजनिक जीवन में बोले गए शब्द केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं होते, वे सामाजिक चेतना को प्रभावित करते हैं। संयमित और सम्मानजनक भाषा असहमति को भी गरिमा प्रदान करती है। शब्दों की मर्यादा ही विचारों को विश्वसनीय बनाती है।