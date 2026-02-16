Sarvam AI: एआइ की वैश्विक दौड़ में भारत की बड़ी छलांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लंबे समय तक अमरीका और चीन का वर्चस्व दिखाई देता रहा है। चैटजीपीटी, जैमिनी और अन्य उन्नत एआइ मॉडलों ने तकनीकी नेतृत्व की दिशा तय की। ऐसे समय में किसी भारतीय एआइ मॉडल का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क पर बेहतर प्रदर्शन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। देसी एआइ 'सर्वम' का हालिया प्रदर्शन इसी बदलती तस्वीर को सामने लाता है। कंपनी के ओसीआर और वॉइस मॉडल ने उच्च सटीकता दर हासिल कर यह साबित किया है कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित तकनीक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है।