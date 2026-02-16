Modern Management Ideas: मौन की शक्ति है सबसे महत्वपूर्ण

प्रशंसा में संयम, आलोचना में आत्मचिंतन: विनम्र लीडर प्रशंसा को सहजता से स्वीकार करता है, उसमें गर्व नहीं अनुभव करता। वह आलोचना से रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि उसे आत्मविकास का दर्पण मानता है। यह संतुलन सम्मान को जन्म देता है। यह दुर्बलता नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता का संकेत है। विनम्रता नेतृत्व को शक्ति के प्रदर्शन से सेवा की अवस्था में रूपांतरित कर देती है और वहीं उसकी सबसे गहरी सामर्थ्य निहित होती है।