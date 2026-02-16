Acid Attack Law: एसिड अपराधियों पर असाधारण दंड की जरूरत

भारत में भी एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं ने अपने संघर्ष को मौन पीड़ा में नहीं बदला। आगरा स्थित 'शीरोज हैंगआउट' वे महिलाएं संचालित करती हैं, जिनके चेहरों पर हिंसा के निशान हैं, पर आत्मसम्मान अक्षुण्य है। समाज में एक बार फिर से सभी को यह संदेश दे रही हैं कि जिन अपराधियों ने उनके साथ ऐसी घटना की है, उससे इनके हौसले टूटे नहीं हैं। ये फिर से खुद को खड़ा कर अपने हौसलों को उड़ान दे रही हैं। एसिड की शिकार लड़कियां अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, परंतु उनका मौन हर बार यही प्रश्न पूछता है कि क्यों एसिड अटैक करने वाले भयभीत नहीं हैं? क्या वे कानून की उन गलियों से बखूबी परिचित हैं, जो उनको बच निकलने के रास्ते बड़ी मजबूती से तैयार कर देती हैं या फिर कानून इतना सख्त नहीं है, जो उन्हें भयभीत कर सके?