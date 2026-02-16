संपादकीय: एआइ समिट: बदलाव की तैयारियों का अहम मौका

भारत को इन महाशक्तियों के बीच जब एआइ समिट की मेजबानी का मौका मिले तो यह भी सहज अंदाजा हो जाता है कि एआइ के सकारात्मक उपयोग की पहल में भारत भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो चुका है। यह भी सच है कि एआइ ने जहां रचनात्मकता और सूचना प्रसार को नई गति दी है पर इसके दुरुपयोग के खतरे भी अपनी जगह हैं। इसीलिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में लागू आइटी कानून में इन खतरों से निपटने की जरूरत को समझते हुए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। मोटे अनुमान के अनुसार वर्ष 2032 तक भारत में एआइ का बाजार 13.1 लाख करोड़ डॉलर होने की उम्मीद है। क्योंकि भारतीय कंपनियां अपने कामकाज व समस्याओं के समाधान के काम में एआइ टूल्स को शामिल कर रही हैं।