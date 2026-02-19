Karpoor Chandra Kulish: शादी-ब्याह के मौके बन रहे दिखावे के माध्यम

ऐसा भी नहीं है कि तलाक का दौर बढ़ गया हो। पश्चिम में तलाक का दौर इतना तेज हो गया है कि विवाहित लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाकर यह अहसास करना चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कितना लम्बा चला। पश्चिम के देश अधिक सम्पन्न और दबदबे वाले हैं, अत: भारतवासी उनके ढर्रे में ढलना सहज ही पसंद करने लगे। यही नहीं कि हम लोग ही पश्चिम की नकल करते हैं। कई पश्चिमी पर्यटक हमारे पांच सितारा होटलों में राजसी ठाठ-बाट से भारतीय शैली की शादियां रचाते हैं। उनके लिए ऐसी शादियां एलबम का आकार बढ़ाने के लिए होती हैं और हमारे लिए कौतुक बढ़ाने वाली।