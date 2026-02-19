Rafale Fighter Jet Deal: भारत-फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों को नई धार और रणनीतिक विस्तार

1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो फ्रांस इकलौता पश्चिमी देश था जिसने अमरीका के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने अमरीकी प्रतिबंधों को खारिज करते हुए भारत के परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था। अमरीकी प्रतिबंधों के चलते जब दुनिया के दूसरे देशों ने भारत को हथियार बेचना बंद कर दिया तो फ्रांस ने भारत के लिए अपना हथियार मार्केट खोल दिया। रफाल लड़ाकू विमान और स्कार्पियन पनडुब्बी आपूर्ति के सौदे के बाद फ्रांस (रूस के बाद) भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर बन गया है। फ्रांस पहला देश है जिसके साथ मिलकर भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं।