आपकी बात: किशोरों को व्यवस्थित जीवनशैली के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?

किशोरों को यदि काम करने के तरीकों में कुछ विकल्प दिए जाएं, तो वे स्वयं को अधिक जिम्मेदार और प्रेरित महसूस करते हैं। केवल परिणामों पर ध्यान देने के बजाय उनके प्रयास और मेहनत की सच्ची सराहना करना जरूरी है। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वे भीतर से प्रेरित रहते हैं। परिवार और शिक्षक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाएं, जहां किशोर बिना डर अपनी बात कह सकें। उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें अपने निर्णय लेने का अवसर देना आवश्यक है। अपने फैसलों के परिणामों से सीखकर उनमें जिम्मेदारी की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। - प्रवेश भूतड़ा, सूरत