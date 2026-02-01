कुलिश जन्मशती संगोष्ठी पर वक्ताएं बोलीं: आपातकाल में भी सत्ता की आंखों में आंखें डाल सच बोले कुलिश जी

" कुलिश जी की नजर में अखबार केवल खबरों का कागज नहीं, बल्कि समाज के दुख-दर्द की दवा था। उन्होंने जयपुर के शुरुआती दिनों में हुए हर बड़े जन-आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे स्कूल की फीस बढ़ने का मामला हो या शहर की कोई और समस्या, उन्होंने हमेशा जनता का साथ दिया। उनका मानना था कि पत्रकार का धर्म केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। वे सत्ता के अच्छे कामों की तारीफ करते थे, लेकिन गलत नीतियों पर प्रहार करने से भी नहीं चूकते थे। कुलिश जी ने पत्रिका को एक परिवार की तरह बनाया जहां हर पाठक खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि हमें अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनकी यह सोच बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के काम आ सकें। वे समाज की कुरीतियों के खिलाफ हमेशा एक सजग प्रहरी की तरह खड़े रहे। उनकी दृष्टि में एक अखबार वही है जो दबे-कुचले लोगों की आवाज बन सके। उनकी 100वीं जयंती पर हम उनके दिखाए इसी सेवा भाव को नमन करते हैं। समाज के प्रति उनकी यह संवेदनशीलता हम सबके लिए भी एक बड़ा सबक है "।