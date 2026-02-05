छत्तीसगढ़ में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई कई खनिजों के प्रचुर भंडार: साय

बैठक में परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग) के अंतर्गत चिरमिरी-नागपुर रेल्वे लाइन के लिए कुल 328 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर निर्माण के लिए, 1-ईस्ट कॉरिडोर एवं 3-ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए राशि 60.10 करोड़ रुपए एवं क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (एनसीएल) संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए 112.70 करोड़ एवं सीएमडीसी को विभागीय कार्य के लिए अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रुपए का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।