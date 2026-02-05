CG News: राशन दुकानों में चार दिन से ई-पॉस मशीनें बंद, दो माह का चावल बनी आफत, मची अफरा- तफरी

रायपुर जिले में करीब 700 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां हर माह हितग्राहियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत सस्ता और निशुल्क चावल दिया जाता है। दो माह का चावल देने का फरमानपिछले दिनों खाद्य संचालनालय के अफसरों ने दो माह का राशन एक साथ वितरित करने का फरमान जारी किया था। इसके तहत हितग्राहियों को फरवरी और मार्च का चावल एक साथ देना हैं। इसके लिए सभी दुकानदारों को आवंटन कर दिया गया है।