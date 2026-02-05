Breaking News: पहली से चौथी, 6वीं-7वीं, 9वीं–11वीं की परीक्षा को लेकर नया आदेश, निजी स्कूलों को बड़ी राहत

School Exam: पहली से चौथी, 6वीं-7वीं, 9वीं–11वीं की परीक्षा व्यवस्था को लेकर जारी आदेश में बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार रायपुर जिले के निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है। संशोधन पत्र के अनुसार अब निजी स्कूल पूर्व की भांति लोकल कक्षाओं की परीक्षाएं स्वयं आयोजित कर सकेंगे। जबकि पहले यह आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।