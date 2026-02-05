CG Dhan Kharidi: किसान केंद्रित नीति की मिसाल, 3100 रुपए के समर्थन मूल्य से किसानों को सीधा लाभ

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में 2.7 मिलियन से ज़्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और 92 परसेंट से ज़्यादा धान की खरीद "टोकन तुहर हाथ" नाम के एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल सिस्टम के ज़रिए पूरी हो चुकी है। यह प्रोसेस 24x7 ऑनलाइन टोकन सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम और 2,739 खरीद सेंटर के ज़रिए आसानी से चलाया गया है। बिचौलियों की भूमिका खत्म करके साय सरकार ने किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में धान का तुरंत पेमेंट पक्का किया है।