Amit Shah in CG: केंद्रीय गृहमंत्री शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)
Amit Shah in CG: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 से 9 फ़रवरी तक तीन दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा, विकासात्मक विमर्श तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे 7 फरवरी की रात करीब 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे।
इसके बाद रात 8 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। दूसरे दिन वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) पर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतिम दिन 9 फरवरी शाह जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडूम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। बस्तर से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग