Amit Shah in CG: केंद्रीय गृहमंत्री शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक

Amit Shah in CG: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 से 9 फ़रवरी तक तीन दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा, विकासात्मक विमर्श तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे 7 फरवरी की रात करीब 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे।