CG Vyapam: मंडी बोर्ड के उप निरीक्षक पदों के लिए भर्ती, इस तारीख तक करे आवेदन

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड नवा रायपुर के अंतर्गत उप निरीक्षक पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है।
परीक्षा के माध्यम से रिक्त 200 उपनिरीक्षक पदों में भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी तक कर सकते हैं।
आवेदन में त्रुटि सुधार 28 फरवरी से 2 मार्च तक किया जा सकेगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को स्नातक होना अनिवार्य है। परीक्षा 26 अप्रैल को संभावित है। परीक्षा 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित होगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग