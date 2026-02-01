CG Scholarships: शोध छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, प्रतिमाह मिलेगा 10 हजार रुपये

CG Scholarships: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स़त्र 2025-26 के लिए शोध छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें शोध छात्रवृत्ति प्रतिमाह 10 हजार निर्धारित की गई है।
विश्वविद्यालय की ओर से श्रीमंत शंकरदेव विषय पर दो फेलोशिप, स्वामी विवेकानंद पर एक, इंडियन नाॅलेज सिस्टम के लिए दो, रीजनल स्टडीज में दो, रीजनल लैंग्वेज के लिए दो फेलोशिप है। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं।
