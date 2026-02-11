CG Ration: राशन माफियाओं ने हजारों गरीबों का हिस्सा खाया, लेकिन अबतक एफआईआर दर्ज नहीं

साल 2022-24 में कई राशन दुकानों से रिकवरी तो की गई। लेकिन इन दोनों साल के 21 राशन दुकानों से 4293.41 क्विटल चावल, 48.56 क्विटल शक्कर और 73.17 क्विटल नमक का घोटाला हुआ है। इसमें आरंग ग्रामीण की चार, धरसींवा की पांच और बीरगांव के अभनपुर ग्रामीण की एक राशन दुकान में ज्यादा घोटाला हुआ है। 2024 में आरंग ग्रामीण की दो, धरसींवा की छह, क्षेत्र अभनपुर ग्रामीण की दो दुकानों में घोटाला हुआ। जांच के दौरान राशन दुकानों में राशन कम पाए गए। इसके बाद इन दुकानदारों को दिखावे के लिए बस नोटिस जारी किया गया। लेकिन अबतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कि जा रही है।

शहर की दुकानों में भी घालमेल