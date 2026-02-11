Rural Banking Expansion in CG: छत्तीसगढ़ में बदल रहा बैंकिंग का भूगोल, गांव और कस्बे बने नए फाइनेंशियल हब, देखें स्पेशल रिपोर्ट

गांव बन रहे छत्तीसगढ़ का नया फाइनेंशियल हब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Rural Banking Expansion in CG: प्रदेश में बैंकिंग का नक्शा तेजी से बदल रहा है। कभी शहरों तक सीमित रहने वाली बैंक शाखाएं अब गांवों और अर्धशहरी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र अब बैंकों के लिए नए फाइनेंशियल हब बनते जा रहे है। बैंकों की राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट-2025 बताती है कि अब ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या प्रदेश में कुल बैंकों के मुकाबले 71 प्रतिशत है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग