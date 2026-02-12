Day Care Cancer Centre : देश में घोषणा के अब तक आधे सेंटर भी नहीं बने, दिल्ली में एक भी नहीं हो सका शुरू

Day Care Cancer Centre : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (Nirmala Sitharaman) वर्ष 2025 में बजट पेश करने के दौरान यह कहा था कि देशभर के सभी जिला अस्पतालों में डेयर केयर कैंसर केंद्रों (Day Care Cancer Centres for all District Hospitals in India) की स्थापना आगामी तीन सालों में की जाएगी। हालांकि, इस घोषणा के एक साल बीत जाने के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक एक भी ऐसा केंद्र चालू नहीं किया जा सका है। यह जानकारी पिछले सप्ताह राज्यसभा के एक सत्र के दौरान सामने आई। आइए जानते हैं कि डे केयर कैंसर या डे केयर सेंटर की जरूरत ​क्यों पड़ती है? इसको लेकर देश में क्या हालात हैं?