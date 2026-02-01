CG News: नन्हें रुद्र की अद्भुत मेमोरी पावर, छह साल में ही रचा नया कीर्तिमान, विलक्षण याददाश्त से बटोरी सुर्खियां

CG News: छह साल की नन्हीं उम्र, लेकिन याददाश्त ऐसी कि बड़े-बड़े भी हैरान रह जाएं। जिस उम्र में बच्चे ठीक से किताबों के पन्ने पहचानना सीखते हैं, उसी उम्र में इस बच्चे ने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से सबका ध्यान खींच लिया है। लंबी कविताएं, जटिल सवालों के जवाब और तारीखों तक को बिना अटके याद कर लेना—उसकी प्रतिभा अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। परिवार और शिक्षक भी उसकी इस खास क्षमता को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं।