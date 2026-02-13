भारत के बाद लंदन में भी पान की पीक से दीवारें और सड़कें हुईं लाल

Paan Stains London: सड़कों पर लगे पेड़ों की जड़ें और तने गहरे लाल रंग में रंगे हुए हैं। यही रंग फोन बूथों, लैम्प पोस्टों, पोस्ट बॉक्स के निचले हिस्सों, दीवारों, दुकानों के शटरों और वेम्बली के कोनों पर भी दिखाई देता है। क्या भारत की गुटखा खाने वाली बीमारी लंदन में भी फैल गई है। लंदन, एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया के ऐसे शहरों में गिना जाता है जहां के सख्त नियमों और क़ानून व्यवस्था की मिसालें दी जाती हैं। मगर कुछ समय से लंदन के ब्रेंट में पान की थूक की लकीरें लगभग हर जगह नजर आती हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान और नाराज हैं। स्थानीय प्रशासन इसे न सिर्फ सफाई, बल्कि स्वास्थ्य और सिविक सेन्स से जुड़ी गंभीर समस्या मान रहा है।