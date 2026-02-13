13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Special News

Astronomy : 86% स्टूडेंट्स की खगोल विज्ञान में रुचि, सिर्फ 25% की पहुंच में दूरबीन, एक्सपर्ट्स से जानें कैसे पूरा होगा छात्रों का सपना

Astronomy: भारत में एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि हाई स्कूल के बच्चों में एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ रही है लेकिन वह इसको क्यों आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? इस बारे में एक्सपर्ट्स् बता रहे हैं। छात्रों की दिलचस्पी खत्म ना हो, इसके लिए वे पत्रिका के पाठकों से उपाय भी साझा कर रहे हैं।

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 13, 2026

Astronomy Education in India Scene

भारत में छात्रों की खगोल विज्ञान में बढ़ रही है रुचि

Astronomy Education in India : भारत में एक सर्वे में यह बात सामने आई कि कक्षा 9 तक के 86 फीसदी स्टूडेंट खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं लेकिन वहीं यह बात सामने आई कि सिर्फ 25 प्रतिशत स्टूडेंट्स के पास ही दूरबीन या तारामंडल की सुविधा उपलब्ध है। इस अध्ययन में यह बात भी सामने आ रही है कि छात्रों में वैज्ञानिक तरीके से सोचने और समझने का रुझान बढ़ा है। आइए जानते हैं कि भारत में विज्ञान की तरफ बढ़ने में क्या परेशानी पैदा हो रही हैं?

image

