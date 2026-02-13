Astronomy : 86% स्टूडेंट्स की खगोल विज्ञान में रुचि, सिर्फ 25% की पहुंच में दूरबीन, एक्सपर्ट्स से जानें कैसे पूरा होगा छात्रों का सपना

भारत में छात्रों की खगोल विज्ञान में बढ़ रही है रुचि
Astronomy Education in India : भारत में एक सर्वे में यह बात सामने आई कि कक्षा 9 तक के 86 फीसदी स्टूडेंट खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं लेकिन वहीं यह बात सामने आई कि सिर्फ 25 प्रतिशत स्टूडेंट्स के पास ही दूरबीन या तारामंडल की सुविधा उपलब्ध है। इस अध्ययन में यह बात भी सामने आ रही है कि छात्रों में वैज्ञानिक तरीके से सोचने और समझने का रुझान बढ़ा है। आइए जानते हैं कि भारत में विज्ञान की तरफ बढ़ने में क्या परेशानी पैदा हो रही हैं?
