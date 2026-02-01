तीन दशक पहले शुरू हुआ था म्यूजिकल रोड का सफर, अब मुंबई भी हुई इसमें शामिल

First Musical Road in the World: कभी न रुकने वाली, कभी न थमने वाली मुंबई की भगति-दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास सड़क पर चलते हुए भी सड़क को ढंग से देखने का वक्त नहीं है। लेकिन अब मुंबई के लोगों को सड़क पर चलते हुए गाड़ी के हॉर्न और शोर के अलावा एक अनोखा अनुभव मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर देश की पहली म्यूजिकल रोड (Melody Road) बनाई गई है, जो ड्राइविंग को एक खास संगीतमय अनुभव में बदल देती है। ये देश की पहली म्यूजिकल रोड (Melody Road) है।