Patrika Special News

तीन दशक पहले शुरू हुआ था म्यूजिकल रोड का सफर, अब मुंबई भी हुई इसमें शामिल

First Musical Road in the World: 30 साल पहले दुनिया में शुरू हुआ म्यूजिकल रोड का यूनिक एक्सपेरिमेंट जो आज दुनिया भर में एक ट्रेंड बन चुका है। हाल ही में मुंबई भी इस इनोवेटिव तकनीक का हिस्सा बन गई है। जानिए दुनिया की पहली Musical Road का इतिहास और कैसे बदला इसने सड़क सुरक्षा का अंदाज।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 12, 2026

Mumbai Musical Road

देश की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में। (फोटो सोर्स: AI)

First Musical Road in the World: कभी न रुकने वाली, कभी न थमने वाली मुंबई की भगति-दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास सड़क पर चलते हुए भी सड़क को ढंग से देखने का वक्त नहीं है। लेकिन अब मुंबई के लोगों को सड़क पर चलते हुए गाड़ी के हॉर्न और शोर के अलावा एक अनोखा अनुभव मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर देश की पहली म्यूजिकल रोड (Melody Road) बनाई गई है, जो ड्राइविंग को एक खास संगीतमय अनुभव में बदल देती है। ये देश की पहली म्यूजिकल रोड (Melody Road) है।

