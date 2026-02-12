सावधान! भारत में 21 करोड़ लोग निशाने पर, टॉप 10 डायबिटीज स्टेट में MP की डरावनी एंट्री

Diabetes Reversible: जब हम 'कैपिटल' शब्द सुनते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन एक ऐसी राजधानी भी है जिसमें भारत कभी अपना नाम नहीं देखना चाहता था, न चाहते हुए भी भारत की दूसरी पहचान बना 'ग्लोबल डायबिटीज कैपिटल' नाम। ICMR-INDIAB की रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं, वे भयावह हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में 'हृदय प्रदेश' यानी मध्य प्रदेश की स्थिति भी बेहद नाजुक होती जा रही है। patrika.com की Diabetes Reversible Series Episode 2 में पढ़ें मध्य प्रदेश समेत भारत के हाल पर संजना कुमार की रिपोर्ट...