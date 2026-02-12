12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

सावधान! भारत में 21 करोड़ लोग निशाने पर, टॉप 10 डायबिटीज स्टेट में MP की डरावनी एंट्री

Diabetes Reversible: डायबिटीज रिवर्सिबल सीरीज के एपिसोड 1 में आपने जाना कैसे एक विदेशी रिपोर्ट ने फैट को विलेन बनाया, जबकि असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, जब आपकी थाली से शुद्ध घी-मक्खन हटाया गया, उसकी जगह क्या परोसा गया? आज patrika.com की डायबिटीज रिवर्सिबल सीरीज एपिसोड 2 में जानें 1977 ते बाद असल में जो डाइट प्लान हेल्दी समझकर हम आज भी फॉलो कर रहे हैं उसने कैसे हमें लो फैट और जीरो कैलोरी के जाल में फंसा दिया है...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 12, 2026

Diabetes Reversible Episode 2 Patrika Series

Diabetes Reversible Episode 2 Patrika Series(photo: AI)

Diabetes Reversible: जब हम 'कैपिटल' शब्द सुनते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन एक ऐसी राजधानी भी है जिसमें भारत कभी अपना नाम नहीं देखना चाहता था, न चाहते हुए भी भारत की दूसरी पहचान बना 'ग्लोबल डायबिटीज कैपिटल' नाम। ICMR-INDIAB की रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं, वे भयावह हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में 'हृदय प्रदेश' यानी मध्य प्रदेश की स्थिति भी बेहद नाजुक होती जा रही है। patrika.com की Diabetes Reversible Series Episode 2 में पढ़ें मध्य प्रदेश समेत भारत के हाल पर संजना कुमार की रिपोर्ट...

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

