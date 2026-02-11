Bastar Olympic 2025: साय सरकार की पहल से बदला बस्तर! 3.91 लाख खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि नक्सलवाद जैसी समस्या का स्थायी समाधान केवल सुरक्षा बलों के जरिए संभव नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को अवसर, सम्मान और सकारात्मक मंच देने से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इसी सोच के तहत गृह (पुलिस) विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया। राज्य के रजत जयंती वर्ष में यह आयोजन बस्तर की नई पहचान के रूप में सामने आया है।