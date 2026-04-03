खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: छत्तीसगढ़ की टीम ने रजत पदक अपने नाम किया

इस टूर्नामेंट का समापन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदक विजेता खिलाडिय़ों को सम्मानित करने के लिए छह बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया रायपुर आ रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदक विजेता खिलाडिय़ों का सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई मंत्री व विधायक उपस्थित रहेंगे। झारखंड की रीथुश्री ने जीता दूसरा स्वर्ण झारखंड के सोरेन ने गुरुवार को 21.51 सेकंड के समय के साथ 200 मीटर में भी स्वर्ण जीता। इससे पहले रीथुश्री ने 25.87 सेकंड में 200 मीटर जीतकर 400 मीटर के बाद दूसरा स्वर्ण हासिल किया। नागिनी ने 4 मिनट 43.87 सेकंड के समय के साथ 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों में जीत दर्ज कर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।