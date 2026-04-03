खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: छत्तीसगढ़ की टीम ने रजत पदक अपने नाम किया
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में एथलेटिक्स में मेजबान खिलाडिय़ों ने एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया। जगदलपुर में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष 4 गुणा 400 मीटर रिले रेस में छत्तीसगढ़ की टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं, पुरुष 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। झारखंड के शिव कुमार सोरेन ने 100 मीटर के बाद 200 मीटर में भी अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर, मेजबान महिला फुटबॉल टीम ने कप्तान किरण पिस्दा के 61वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत फाइनल में झारखंड को 1-0 से हरा दिया और स्वर्ण अपने नाम किया।
इस टूर्नामेंट का समापन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदक विजेता खिलाडिय़ों को सम्मानित करने के लिए छह बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया रायपुर आ रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदक विजेता खिलाडिय़ों का सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई मंत्री व विधायक उपस्थित रहेंगे। झारखंड की रीथुश्री ने जीता दूसरा स्वर्ण झारखंड के सोरेन ने गुरुवार को 21.51 सेकंड के समय के साथ 200 मीटर में भी स्वर्ण जीता। इससे पहले रीथुश्री ने 25.87 सेकंड में 200 मीटर जीतकर 400 मीटर के बाद दूसरा स्वर्ण हासिल किया। नागिनी ने 4 मिनट 43.87 सेकंड के समय के साथ 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों में जीत दर्ज कर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
मेज़बान छत्तीसगढ़ ने पुरुषों की 4 गुणा 400 मीटर रिले में ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक जीता। ओडिशा ने 3 मिनट 18.47 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीता। जबकि छत्तीसगढ़ ने 3 मिनट 19.026 सेकंड में दौड़ पूरी की। झारखंड 3 मिनट 19.62 सेकंड रेस पूरी की और कांस्य पर कब्जा जमाया। इससे पहले मनीष कुमार ने पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल में 4 मिनट 1.50 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक छत्तीसगढ़ की झोली में डाला। इस स्पर्धा का स्वर्ण झारखंड के राहुल उरांव और रजत पदक महाराष्ट्र के कार्तिक करिहारपाल ने अपने नाम किया।
ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण अंतिम चरण में पहुंच गया है। समापन के एक दिन पहले नौवें दिन मेज़बान छत्तीसगढ़ तीन स्वर्ण, नौ रजत और छह कांस्य पदकों के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, कर्नाटक ने अब तक 23 स्वर्ण, आठ रजत और सात कांस्य पदक जीते हैं और वह सर्वाधिक पदकों के साथ शीर्ष पर स्थित है। ओडिशा 20 स्वर्ण, 13 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। जबकि झारखंड ने एथलेटिक्स में चार और तीरंदाजी में एक स्वर्ण जीतकर अपना कुल बढ़ाकर 14 स्वर्ण, सात रजत और 11 कांस्य कर लिया है। साथ ही महाराष्ट्र छह स्वर्ण, 10 रजत और चार कांस्य पदकों के साथ समग्र तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।
झारखंड को तीरंदाजी में स्वर्ण पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन कोमालिका बारी और कृष्णा पिंगुआ की जोड़ी ने दिलाया। जिन्होंने रिकर्व मिक्स्ड टीम फाइनल में ओडिशा के अर्जुन खरा और ममता ओराम को हराया। महाराष्ट्र के हर्षवर्धन इंगले ने पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के बाद वैष्णवी परदेशी के साथ कंपाउंड मिक्स्ड टीम का खिताब भी अपने नाम किया।
ट्राईबल गेम्स में डेमो खेल के रूप में शामिल मल्लखंभ के मुकाबले सरगुजा में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें पहले दिन रोप मल्लखंभ, पोल मल्लखंभ, हैंगिंग मल्लखंभ का आयोजन हुआ। जिसमें छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों के खिलाडिय़ों के बीच स्पर्धा हुई। मेजबान पुरुष टीम सर्वाधिक 124.35 अंक हासिल कर विजेता ट्रॉफी जीत ली। वहीं, महाराष्ट्र ने दूसरा और झारखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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