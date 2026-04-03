CG News: परीक्षा में फिर लापरवाही, छात्र-छात्राओं की संख्या से कम पहुंचे प्रश्नपत्र

CG News: @अनुराग सिंह। राजधानी रायपुर में स्थानीय परीक्षाएं अभी जारी हैं, लेकिन इसमें भी विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है। स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या से कम प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। गुरुवार को छठी कक्षा के पेपर में भी यहीं स्थिति देखने को मिली जब शिक्षकों को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी करवानी पड़ी। कई स्कूलों में तो संख्या से 10 से 20 फीसदी ही प्रश्न पत्र दिए गए। कुछ शिक्षकों ने बताया कि प्रश्न पत्र देते समय कह दिया गया था कि प्रश्न पत्र की फोटो काॅपी करा कर परीक्षा लें। बड़ा सवाल ये है कि विभाग के पास स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के डेटा होने के बाद यह स्थिति क्यों निर्मित हुई।