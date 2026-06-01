ISRO Internship: विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा मौका, इसरो, बार्क और डीआरडीओ में इंटर्नशिप का मौका

प्रतियोगिता के राष्ट्रीय (हिमालयन) और आंचलिक (जोनल) विजेताओं को भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और केंद्रों में 1 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण और सह इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा आईआईएसईआर आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों के भ्रमण और वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन का भी मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने तकनीकी सहायता के लिए राज्य समन्वयकों की नियुक्ति की है। विद्यार्थी 30 सितंबर तक पंजीयन कर सकते है।