Local Body Elections Voting 2026: नगरीय निकाय व पंचायत उपचुनाव में वोटिंग शुरू, 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन, जानें कब आएगा रिजल्ट

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत पंच पद के लिए कुल 1136 पद थे। इनमें 385 पदों पर कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ तथा 4 पदों पर नामांकन निरस्त किए गए। 640 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है। जबकि शेष 107 पदों पर मतदान होगा। इसमें कुल 246 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंच पद के लिए कुल 82 पदों में से 30 पदों पर नामांकन प्राप्त नहीं हुए तथा 3 नामांकन निरस्त हुए। 15 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। शेष 34 पदों पर मतदान होगा, जहां कुल 105 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं।