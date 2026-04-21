Panchayat by-elections: पंचायत उपचुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक टीम पूरी तरह सक्रिय

पंचायत उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट (photo source- Patrika)
Panchayat by-elections: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सहित पूरे बस्तर जिला में पंचायत पदाधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आदेश जारी करते हुए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सके।
आदेश के अनुसार, जिले के प्रमुख विकासखंडों—जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल और दरभा—में पदस्थ तहसीलदारों को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अधिकारी नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक पूरी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वहीं, संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) नियुक्त किया गया है, जो इस प्रक्रिया में प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे।
कलेक्टर आकाश छिकारा ने स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक चरण—नामांकन, जांच, मतदान और मतगणना—को निर्धारित नियमों के तहत ही पूरा किया जाएगा।
प्रशासन ने चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सकें। इस उपचुनाव को स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि सीधे तौर पर गांवों के विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन रिक्त पदों को भरना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। कलेक्टर ने पूरी प्रशासनिक टीम को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं को एक सहज, सुरक्षित और पारदर्शी चुनावी माहौल मिले।
कुल मिलाकर, बस्तर जिले में पंचायत उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। अधिकारियों की तैनाती, व्यवस्थाओं की समीक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र के इस महत्त्वपूर्ण चरण को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।
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