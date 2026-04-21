Panchayat by-elections: पंचायत उपचुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक टीम पूरी तरह सक्रिय

पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि सीधे तौर पर गांवों के विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन रिक्त पदों को भरना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। कलेक्टर ने पूरी प्रशासनिक टीम को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं को एक सहज, सुरक्षित और पारदर्शी चुनावी माहौल मिले।