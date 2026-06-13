Chhattisgarh Traffic Police: जगदलपुर में पहली बार ऐसी कार्रवाई! कानफाड़ू साइलेंसरों चला बुलडोजर, देखें Video

यातायात पुलिस द्वारा पिछले कई महीनों से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जो अपनी बाइकों, विशेषकर बुलेट मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर कानफाड़ू आवाज पैदा कर रहे थे। इसके अलावा नियमों के विपरीत लगाए गए प्रेशर हॉर्न पर भी कार्रवाई की जा रही थी। अभियान के दौरान पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त किए थे। शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे इन सभी जब्त उपकरणों को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया।