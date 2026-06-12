तुलसीपुर अग्निकांड पीड़ितों के बीच पहुंचे प्रखर कलहंस, हरसंभव सहायता का दिया भरोसा

तुलसीपुर क्षेत्र के कई गांवों में भीषण आग लगने से भारी तबाही मच गई। बेला गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में आग की चपेट में आने से दर्जनों परिवार प्रभावित हुए, कई मकान जलकर राख हो गए और पशुओं की भी मौत हुई। इस हादसे में ग्रामीणों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी और चिंता का माहौल है।
घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रखर कलहंस मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनीं तथा नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आग से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया।
प्रखर कलहंस ने कहा कि ऐसे हादसों से निपटने के लिए प्रशासन को और अधिक प्रभावी तैयारियां करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग की कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पीड़ित परिवारों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राहत कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी को मिलकर प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए।
आग की इस घटना से बेला गांव के अलावा ग्राम महादेव गोसाईं के अंतर्गत रामदत्तपुर पुरवा और मध्यनगर पटेनकोट क्षेत्र के लोग भी प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को अब प्रशासनिक सहायता और राहत कार्यों का इंतजार है।
प्रखर कलहंस ने अंत में कहा कि वह पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके पुनर्वास तथा सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
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