Ahmedabad: भोगावो नदी के उफान से धोलेरा का वणी तालाब-पीपली गांव बना टापू

बावला के गेलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क में भारी जलभराव की स्थिति है। यहां फंसे 900 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद प्रशासन ने पानी निकासी के लिए 38 हॉर्स पावर क्षमता के सात हाई-कैपेसिटी पंप लगाए हैं। इसके अलावा साणंद में भी जल भराव की स्थिति है। वहां बरसाती पानी को निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। यहां गुरुवार को भारी बारिश होने के बाद से ही जल जमाव की स्थित है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग और श्रमिक फंस गए थे। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस की टीम ने जिला प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ टीमों की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान छेड़ा था। जिससे लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया।