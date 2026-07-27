Ahmedabad : बारिश के बीच बीमारियों की रोकथाम पर फोकस, शहर में 58 हजार घरों का सर्वे

गुजरात में मानसून सप्ताह भर तक सक्रिय रहने का अनुमान है। सोमवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक राज्य की 141 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। दाहोद जिले की लीमखेड़ा में सबसे अधिक 2.01 इंच वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है।राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सोमवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक लीमखेड़ा के अलावा खेड़ा जिली की महेमदाबाद और बनासकांठा की अमीरगढ़, पालनपुर, अहमदाबाद की दस्क्रोई तहसीलों में डेढ़- डेढ़ इंच बारिश हुई। खेड़ा जिले की कठलाल और ठासरा, अहमदाबाद जिले की धोलेरा, धंधुका, वलसाड की नानापोंढ़ा और सुरेंद्रनगर केकी चूड़ा तहसीलों में भी एक-एक इंच से अधिक बारिश हुई।