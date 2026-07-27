लोक साहित्यकार हकाभा गढ़वी कार सहित नदी में गिरे, बाल-बाल बचे

राजकोट. लोक साहित्यकार हकाभा गढ़वी की कार रविवार देर रात को सुरेंद्रनगर जिले की ध्रांगध्रा तहसील के बैसाबगढ़ गांव के पास नदी में गिर गई, हालांकि वे बाल-बाल बच गए।

जानकारी के अनुसार, हकाभा गढ़वी अपने मित्रों के साथ कार से दर्शन करने गए थे। रविवार देर रात लगभग साढ़े 12 बजे दर्शन कर मोरबी जिले में हलवद की ओर जा रहे थे। उस समय सड़क के बीच से सांप गुजर रहा था। उसे बचाने के लिए कार मोड़ते समय चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। इस कारण कार बैसाबगढ़ के पास नदी में गिर गई।

सूचना मिलते ही आसपास के युवक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने नदी में गिरी कार के शीशे तोड़कर हकाभा और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हकाभा कार की पिछली सीट पर बैठे थे, इसलिए उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। युवकों ने कार में मौजूद सभी सामान भी सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें सौंप दिया। प्राथमिक उपचार के बाद हकाभा को अस्पताल ले जाया गया।

हादसे के बाद उन्होंने बताया कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, केवल हल्की चोटें आई हैं। समय पर जान बचाने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों की ासराहना की। बड़ी कार होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। पानी में डूबी कार को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है।