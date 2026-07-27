Gujarat: सरकारी, अनुदानित कॉलेजों में बीई की 693 सीटें खाली, प्रवेश के लिए आज से नया चरण

अहमदाबाद. जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित विद्यार्थियों के लिए बीई, बीफार्म, बीआर्क कोर्स में प्रति कॉलेज आरक्षित दो सीटों पर प्रवेश के लिए इस साल 190 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। 15 जुलाई तक मिले इन आवेदनों के आधार पर 22 जुलाई को मेरिट जारी की गई। मंगलवार को एल.डी.इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित एसीपीसी कार्यालय पर ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। विद्यार्थियों को अपने सभी असली प्रमाण-पत्रों को लाना अनिवार्य है। सूत्रों के तहत बीई में 240 सीट की तुलना में 156 आवेदन आए हैं। बीफार्म की 210 सीट पर 32 और बीआर्क की 40 सीट पर जम्मू एवं कश्मीर के दो विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।