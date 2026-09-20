राजकोट में 10 हजार की रिश्वत लेते ASI और GRD जवान पकड़े गए, केस में लॉकअप से बचाने का दिया था भरोसा

Gujarat ACB: गुजरात के राजकोट में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) और गुजरात रक्षा दल (जीआरडी) के जवान को पकड़ा। दोनों आरोपी अजी डैम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली अजी डैम पुलिस चौकी पर तैनात थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 53 वर्षीय राजेशभाई उर्फ राजूभाई मेर और 31 वर्षीय मनोजभाई चौहान के रूप में हुई है। मेर अजी डैम पुलिस चौकी में एएसआई के पद पर तैनात था, जबकि चौहान जीआरडी जवान के रूप में उसी चौकी पर ड्यूटी कर रहा था।