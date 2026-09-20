ahmedabad शहर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश, सरखेज में पौने दो इंच

अहमदाबाद शहर में बारिश के दौरान गुजरते वाहन।
ahmedabad: मानसून की विदाई से पहले रविवार को दोपहर बाद शहर में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। सरखेज में सर्वाधिक 44 मिमी (1.73 इंच) बारिश दर्ज की गई। वासणा में 37.50 मिमी, पालडी में 34.50 मिमी और मक्तमपुरा में 33.50 मिमी बारिश हुई। तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया।
मीठाखली अंडरपास को दोपहर 3.50 बजे बंद करना पड़ा।रविवार शाम 6 बजे तक मौसम की कुल औसत बारिश 35.59 इंच हो गई। जोनवार सबसे अधिक बारिश दक्षिण-पश्चिम जोन में 44.60 इंच दर्ज की गई। बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। वाडज सर्कल पर आधा घंटे से भी ज्यादा समय तक ट्रैफिक जाम रहा।
शहर में सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच कई जगहों पर रुक रुककर बारिश हुई। पालडी में मक्तमपुरा में भी डेढ़-डेढ़ इंच बारिश हुई। जोधपुर, दाणापीठ व मेमनगर में भी एक इंच से ज्यादा बारिश हुई। वासणा बैराज पर नदी का जलस्तर 129 फीट रहा। संत सरोवर में 665 क्यूसेक पानी की आवक और साबरमती में 7748 क्यूसेक आउटफ्लो दर्ज किया गया। बैराज के चार गेट 2.5 फीट खोले गए।
विवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक गुजरात की 85 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। इनमें 21 तहसीलों में एक इंच से अधिक पानी बरसा। भावनगर के महुवा में सर्वाधिक करीब चार इंच (105 मिमी) बारिश हुई। राजकोट के गोंडल में 3.62 इंच, जूनागढ़ के माणावदर में 2.80 इंच, जूनागढ़ में 2.36 इंच और गिर सोमनाथ के पाटण-वेरावल में 1.97 इंच बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र के कई अन्य क्षेत्रों में भी तेज बारिश हुई।
मौसम विभाग ने सोमवार को सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दीव में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज-चमक, 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले दिन अमरेली और भावनगर सहित दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है।
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