ahmedabad शहर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश, सरखेज में पौने दो इंच

विवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक गुजरात की 85 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। इनमें 21 तहसीलों में एक इंच से अधिक पानी बरसा। भावनगर के महुवा में सर्वाधिक करीब चार इंच (105 मिमी) बारिश हुई। राजकोट के गोंडल में 3.62 इंच, जूनागढ़ के माणावदर में 2.80 इंच, जूनागढ़ में 2.36 इंच और गिर सोमनाथ के पाटण-वेरावल में 1.97 इंच बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र के कई अन्य क्षेत्रों में भी तेज बारिश हुई।