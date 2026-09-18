गुजरात में 8,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में गंवाते हैं जान

गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी के कमिश्नर सतीश पटेल ने कहा कि भारत में हर वर्ष 1,80,000 और गुजरात में 8,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। सड़क और भवन विभाग के सचिव पी. आर. पटेलिया ने कहा कि 1,35,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क पर 100 प्रतिशत सुरक्षा के लिए नवोन्मेषी समाधान आवश्यक हैं। पुलिस अधीक्षक साहित्य वी. ने ‘लाइफ-सेंट्रिक रोड इंटेलिजेंस’ और तकनीकी उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सरकारी विभागों, ऑटोमोबाइल उद्योग, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। पूरे दिन चले विभिन्न सत्रों में डेटा आधारित क्रियान्वयन, जिम्मेदारी, तकनीक, सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ मोबिलिटी पर चर्चा हुई।