20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

पाली में हुई हत्या का आरोपी 24 साल बाद अहमदाबाद से पकड़ाया

संपत्ती की रंजिश में रची गई थी साज़िश, कार से बाइक को टक्कर मार कर की गई थी हत्या, वाहन हादसा बताने का किया था प्रयास, शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर पकड़ा
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 20, 2026

cyber crime branch

अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 24 साल बाद पकड़ा गया आरोपी।

Ahmedabad. 'कानून के हाथ लंबे होते हैं' इस कहावत को गुजरात पुलिस की अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच टीम ने चरितार्थ कर दिखाया है। राजस्थान के पाली जिले में 24 साल पहले 2002 में हुई एक युवक की हत्या के वांछित आरोपी को अहमदाबाद से पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपी पिछले 24 सालों से राजस्थान पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पहचान छुपाकर कभी मजदूरी करता तो कभी जमीन दलाली का काम करता था। राजस्थान पुलिस ने आरोपी के ऊपर पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था।

शहर क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अजीत राज्यान ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम दिनेश देसाई (54) है। यह मूल रूप से गुजरात के बनासकांठा जिले की कांकरेज तहसील के उचरपी गांव का रहने वाला है। इन दिनों अहमदाबाद शहर के वेजलपुर इलाके में रह रहा था। इसके यहां छिपे होने की सूचना मिलने पर टीम ने उसकी पुष्टि की। पहचान की पुष्टि होते ही आरोपी को पकड़ लिया। यह राजस्थान के पाली जिले के सादडी थाने में 2002 में दर्ज हत्या के मामले में 24 साल से फरार चल रहा था। इसके पकड़े जाने की सूचना राजस्थान पुलिस को दे दी गई है।

विरासत की रंजिश बनी कत्ल की वजह

क्राइम ब्रांच सूत्रों के तहत राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र स्थित डूंगली गांव में पैतृक संपत्ति और व्यापार को लेकर दो भाइयों के बीच रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के तहत खीमाराम उर्फ रमेश नाई और हीराचंद नाई ने उसके मित्र दिनेश देसाई, किशनसिंह राजपूत, रामजी राबारी के साथ मिलकर साजिश रची। अहमदाबाद से एक कार लेकर आरोपी अहमदाबाद से पाली गए। वहां आरोपियों ने पाली के डूंगली बेरा तिलावा के पास जब दलाराम नाई अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से जान बूझकर कार से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, ताकि पुलिस इसे वाहन हादसे का मामला समझे। हालांकि, शुरुआती जांच और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जल्द ही मामले को भांप लिया कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। ऐसे में सादड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में और आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। आरोपी दिनेश देसाई फरार चल रहा था।

पकड़े जाने के डर से की दिहाड़ी मजदूरी, पांच हजार इनाम

क्राइम ब्रांच के पीआइ ए.पी.जेबलिया ने बताया कि 24 सालों के दौरान आरोपी दिनेश अलग-अलग इलाकों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करता रहा ताकि पुलिस उस तक न पहुंचे। घटना के तुरंत बाद ही यह अहमदाबाद से बनासकांठा जिले में उसके गांव में चला गया। वहां काफी समय रहा, उसके बाद इसने अलग-अलग जगहों पर दिहाड़ी मजूरी की। जब लगा कि अब पुलिस उसे नहीं तलाश रही है तो यह अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में इसकी पत्नी के भाई के यहां रहा और जमीन दलाली का काम करने लगा। हालांकि यह यहां पर भी अपना ठिकाना बदलता रहता था। आरोपी पर राजस्थान पुलिस ने पांच हजार का इनाम घोषित कर रखा था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

20 Sept 2026 10:38 pm

Published on:

20 Sept 2026 10:38 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पाली में हुई हत्या का आरोपी 24 साल बाद अहमदाबाद से पकड़ाया

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

ahmedabad शहर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश, सरखेज में पौने दो इंच

ahmedabad rain
अहमदाबाद

राजकोट में 10 हजार की रिश्वत लेते ASI और GRD जवान पकड़े गए, केस में लॉकअप से बचाने का दिया था भरोसा

gujrat acb
अहमदाबाद

बेटी की शादी को लिए 30 लाख नहीं लौटाकर व्यापारी को लगाई चपत

AI Photo
अहमदाबाद

आगरा के दो सगे भाइयों ने की थी ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या

Two brothers from Agra murdered beauty parlor owner
अहमदाबाद

गुजरात में 8,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में गंवाते हैं जान

Inaugration
कार रिव्‍यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.