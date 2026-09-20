पाली में हुई हत्या का आरोपी 24 साल बाद अहमदाबाद से पकड़ाया

क्राइम ब्रांच सूत्रों के तहत राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र स्थित डूंगली गांव में पैतृक संपत्ति और व्यापार को लेकर दो भाइयों के बीच रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के तहत खीमाराम उर्फ रमेश नाई और हीराचंद नाई ने उसके मित्र दिनेश देसाई, किशनसिंह राजपूत, रामजी राबारी के साथ मिलकर साजिश रची। अहमदाबाद से एक कार लेकर आरोपी अहमदाबाद से पाली गए। वहां आरोपियों ने पाली के डूंगली बेरा तिलावा के पास जब दलाराम नाई अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से जान बूझकर कार से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, ताकि पुलिस इसे वाहन हादसे का मामला समझे। हालांकि, शुरुआती जांच और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जल्द ही मामले को भांप लिया कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। ऐसे में सादड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में और आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। आरोपी दिनेश देसाई फरार चल रहा था।