आगरा के दो सगे भाइयों ने की थी ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या

राजकोट. शहर के कालावड रोड पर मटुकी रेस्टोरेंट के पीछे बापा सीताराम नगर में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका गीता वाजा की हत्या की गुत्थी आखिरकार क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली। महिला के घर से लगी पीछे की दीवार के पास रहने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद दोनों ने घर से 40 हजार रुपए नकद लूटे थे।

यूनिवर्सिटी पुलिस ने मृतका गीता के पति किशोर वाजा की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। किशोर और उनका पुत्र आशीष अलग-अलग सैलून की दुकानों में रहते हैं, जबकि गीता अकेली रहती थीं। उनका एक अन्य पुत्र जीतू वडोदरा में रहता है।

16 सितंबर की रात हत्या से पहले आशीष अपनी मां के यहां से टिफिन लेकर गया था। अगले दिन 17 सितंबर की सुबह जब वह खाली टिफिन देने घर पहुंचा, तब उसे मां का हत्या किया हुआ शव मिला।

क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के आधार पर के घर के पीछे एक ही दीवार से सटे मकान में रहने वाले उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी दो सगे भाइयों रामनरेश जाटव और सनी जाटव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।