Ahmedabad: अपराधों की डिजिटल जांच, खुफिया जानकारी की बेहतरी को एटीएस, आइआइटी गांधीनगर ने मिलाया हाथ

समझौते के तहत गुजरात एटीएस के कर्मचारियों को आइआइटी गांधीनगर के एग्जीक्यूटिव मास्टर्स और अन्य अकादमिक कार्यक्रमों में पेशेवर क्षमता विकास का अवसर मिलेगा। एटीएस के विषय विशेषज्ञ संस्थान के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में विशेष व्याख्यान दे सकेंगे और पाठ्यक्रम तैयार करने में भी सहयोग कर सकेंगे। पात्रता और चयन प्रक्रिया पूरी करने वाले संस्थान के छात्रों को गुजरात एटीएस में इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर मिलेंगे। समझौता प्रभावी तिथि से तीन वर्ष तक रहेगा। इसे आपसी सहमति से बढ़ाया, संशोधित या समाप्त किया जा सकता है।