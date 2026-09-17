ahmedabad सिविल अस्पताल में 115 यूनिट रक्त एकत्र

डॉ. जोशी ने बताया कि सिविल अस्पताल की ओर से 1200 बेड अस्पताल में सुबह 9 से रात 9 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। शाम 5 बजे तक विभिन्न शिविरों में करीब 115 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। रक्तदाताओं को अंगदान की प्रतिज्ञा दिलाई गई। अस्पताल परिसर में दोपहर 12 बजे आयोजित अंगदान शपथ कार्यक्रम में डॉक्टर, नर्सिंग, सुरक्षा, प्रशासनिक और वर्ग-4 के कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों के लिए क्यूआर कोड के जरिए एनओटीटीओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन अंगदान शपथ लेने की व्यवस्था भी ली गई। इसी दौरान छठे राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह की शुरुआत हुई। फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से मरीजों और परिजनों को दवाओं के सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग की जानकारी देने के लिए रोल-प्ले किया गया। इसमें बिना डॉक्टर की सलाह दवा नहीं लेने और दवा के दुष्प्रभाव की सूचना देने का संदेश दिया गया।