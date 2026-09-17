PM Modi Birthday: ‘रिटायरमेंट पर ले लो आधा गुजरात’: जब नरेंद्र मोदी ने अपने मुस्लिम सहपाठी को दिया था खास ऑफर

1961 की एक घटना को याद करते हुए पठान ने बताया कि वह और नरेंद्र मोदी डॉ. वसंत पारिख के मार्गदर्शन में आरएसएस से जुड़ना चाहते थे। इसके लिए एक रुपए की फीस देनी थी, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं थे। नरेंद्र मोदी खुद पठान के घर गए और उनकी मां से एक रुपया देने के लिए कहा। वहीं पठान मोदी की मां हीराबा के पास पहुंचे और उनसे एक रुपया लिया। इसके बाद दोनों का पंजीकरण हो गया। कई दशक बाद वर्ष 2009 में गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने पठान के साथ बचपन की इन यादों को फिर से साझा किया। पठान के मुताबिक, मोदी ने मजाक में उनके रिटायरमेंट के समय उन्हें 'आधा गुजरात' देने की बात भी कही थी। हालांकि, परिवार की जिम्मेदारियों के कारण पठान सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हो सके।