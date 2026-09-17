‘कृष्ण-सुदामा जैसी है हमारी दोस्ती’, PM मोदी के जन्मदिन पर वडनगर के बचपन के दोस्त ने लिखी खास चिट्ठी

पत्र में शामलदास ने अपने गृहनगर वडनगर की बदलती तस्वीर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस मिट्टी पर दोनों दोस्त धूल-मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, आज वही वडनगर अपनी समृद्ध विरासत और विकास के दम पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मानचित्र पर अलग पहचान बना चुका है। अपनी जन्मभूमि के प्रति यह लगाव पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

सालों बीत जाने और एक दोस्त के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी, शामलदास मोदी के दिल में अपने पुराने साथी के लिए वही पुरानी आत्मीयता बरकरार है। फिलहाल, अपने दिल की बात पत्र में ढालने के बाद उन्हें दिल्ली से अपने दोस्त के जवाब का बेसब्री से इंतजार है।